San Basilio ya cuenta con un destacamento de Seguridad Rural y una patrulla 0 km

La Provincia puso en funcionamiento este domingo el destacamento rural número 111 en la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto. El nuevo espacio busca mejorar las condiciones de seguridad para productores y vecinos de la región, ampliando la presencia territorial de las fuerzas policiales.

En el acto inaugural, encabezado por el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, también se entregó una camioneta Nissan 0 km equipada para la Policía Rural, destinada a fortalecer las tareas de control y patrullaje.

“Parece imposible que en tres años hayamos desplegado territorialmente 111 bases rurales, poniendo recursos económicos que tienen que ver con el personal, equipamiento y tecnología. Pero sobre todo dando una respuesta institucional a las cosas que son importantes”, expresó Busso.

La iniciativa se enmarca en el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), un programa que impulsa inversiones estratégicas en infraestructura vial, seguridad y conservación de caminos rurales.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Ángel Bevilacqua, remarcó: “El diálogo público-privado es fundamental. El aporte de los productores hoy permite tener este destacamento a inaugurar, para que nuestro personal esté cómodo y pueda desarrollar bien su actividad”.

En la misma línea, Guillermo Vitelli, director de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba, valoró el trabajo conjunto: “Podemos pensar igual o distinto, pero tenemos un objetivo común; en este caso, dotar de seguridad al productor agropecuario y a la gente que trabaja con ellos”.

Del acto participaron también el intendente de San Basilio, Pablo Silvestrín; el director general de Infraestructura Rural, Franco Mugnaini; el director general de Patrulla Rural, Jorge Funes; el presidente de Cartez, Maximiliano Razzeto; el director de la Sociedad Rural distrito 4, Sebastián Laborde, además de productores locales.