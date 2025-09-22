Almafuerte avanza con la primera etapa de su sistema de saneamiento cloacal

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta la primera etapa del sistema de saneamiento cloacal en Almafuerte, departamento Tercero Arriba, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y garantizar un desarrollo urbano sustentable.

Con una inversión provincial que supera los 4.500 millones de pesos, la obra beneficiará a 16 mil habitantes, contemplando además el crecimiento poblacional proyectado para los próximos 20 años. Los trabajos registran un avance del 66% y se desarrollan en dos frentes simultáneos: sobre calle Mitre y en el predio destinado a la futura planta de tratamiento.

Actualmente, se colocan los últimos 700 metros de cañería del colector principal sobre calle Mitre. Paralelamente, en la planta de tratamiento se construyen el edificio de control, el tren de ingreso, la sala de cloración y las cámaras intermedias entre lagunas. Además, se iniciaron los trabajos de la línea de media tensión que permitirá abastecer de energía eléctrica al predio desde la ciudad.

Más allá de su impacto ambiental y sanitario, la obra genera beneficios económicos directos, con la creación de más de 40 puestos de trabajo locales.

Detalle de la obra

La primera etapa incluye:

1.146 metros de colector cloacal y 1.245 metros de cañería de impulsión.

1.909 metros de cloaca máxima y 49 bocas de registro.

Una planta de tratamiento de líquidos cloacales con sus respectivas obras de descarga.

Una estación de bombeo (EB2) dentro del ejido urbano, que recepcionará los líquidos cloacales para enviarlos a la cloaca máxima y luego, por gravedad, a la planta depuradora.

En el frente de calle Washington se instalaron cerca de 1.000 metros de cañería de PVC vinculados al colector principal y sus bocas de registro. En la planta de tratamiento se finalizaron dos lagunas facultativas con su impermeabilización y otras dos para camiones atmosféricos, además del hormigonado de la cámara de contacto y la construcción de la futura calle interna del predio.

La obra refleja un avance estratégico en infraestructura sanitaria, fortaleciendo la salud pública, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de Almafuerte.