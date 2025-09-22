El CTO de Amazon visitó Córdoba y destacó la transformación digital de la Provincia

En el marco de su gira por América Latina, el vicepresidente y Chief Technology Officer (CTO) de Amazon, Werner Vogels, visitó el Centro Cívico de Córdoba y mantuvo una intensa agenda con autoridades provinciales, referentes del ecosistema tecnológico y académico, y líderes del sector público.

La elección de Córdoba como escala estratégica responde al posicionamiento de la Provincia como referente regional en innovación, tecnología y digitalización del Estado.

Durante los encuentros, Vogels compartió la experiencia de Amazon en el uso de sistemas de innovación, inteligencia artificial y gestión basada en datos, herramientas que —según destacó— están revolucionando tanto los procesos internos como la experiencia del cliente. “Estos mismos pilares son los que Córdoba está adoptando para construir un Estado más ágil, transparente y centrado en el ciudadano”, afirmó.

Tecnología para innovar

La alianza estratégica entre el Gobierno provincial y Amazon Web Services (AWS) ha sido clave para este proceso de transformación. Entre los proyectos más innovadores se destacan:

Infraestructura en la nube para el Estado: un sistema más seguro y flexible, que reduce costos y mejora la velocidad de respuesta de los servicios públicos.

Inteligencia Artificial en la gestión pública: herramientas que facilitan el análisis de datos y el procesamiento de lenguaje natural, optimizando la comunicación entre el Estado y los ciudadanos.

Uso de datos para decisiones estratégicas: un espacio centralizado para integrar información de distintas áreas, lo que permite diseñar políticas públicas basadas en evidencia en temas como seguridad, educación y desarrollo social.

Respaldo digital en la nube: un sistema moderno que garantiza la recuperación rápida y eficiente de datos y servicios esenciales.

Lorena Zicker, gerente regional de AWS para el sector público del Cono Sur, sostuvo: “Córdoba es un referente en transformación digital por su capacidad de innovar, formar talento y potenciar su ecosistema emprendedor. Como dice el gobernador Martín Llaryora, la experiencia en el sector público no tiene por qué ser distinta a la del privado, y desde Amazon acompañamos ese camino con tecnología al servicio del ciudadano”.

Ecosistema en acción

El encuentro también reunió a representantes del ámbito académico y empresarial. Pedro Pérez, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC), valoró el espacio como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la universidad y el sector productivo.

Por su parte, Rafael Ibañez, fundador del Clúster Agtech, destacó la importancia de la visita: “El Gobierno de la Provincia siempre está participando en lo público-privado de una forma correcta, y acercar a Amazon en este momento a conversar con nosotros es muy rico. Creo que es consecuente con todo lo que venimos construyendo en Córdoba”.

Córdoba, polo tecnológico

La presencia de Vogels en la provincia reafirma el reconocimiento internacional a las políticas de modernización impulsadas por Córdoba y pone en valor un modelo de gestión basado en la innovación, el talento local y la colaboración público-privada.

Con más de 45 mil profesionales del software, 12 universidades, más de 400 startups y una infraestructura tecnológica en crecimiento, Córdoba se consolida como uno de los polos tecnológicos más relevantes de América Latina, elegido por compañías globales para desarrollar soluciones de alto impacto.

Breve perfil de Werner Vogels

Nacido en los Países Bajos, Vogels es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Libre de Ámsterdam y se desempeñó como investigador en la Universidad de Cornell antes de incorporarse a Amazon en 2004. Reconocido mundialmente como uno de los arquitectos principales de Amazon Web Services, es considerado una de las voces más influyentes en innovación tecnológica y promueve activamente el uso de la nube, la inteligencia artificial y el desarrollo ágil en el sector privado y público a nivel global.