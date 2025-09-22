El departamento de Santa María ya cuenta con su Parque de la Economía Circular

El municipio de Villa Parque Santa Ana, junto con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, inauguró el primer Parque de la Economía Circular en el departamento de Santa María. La iniciativa, considerada un hito histórico, apunta a mejorar la gestión integral de residuos y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en la región.

El proyecto contó con una inversión de 21 millones de pesos, financiados a través de aportes municipales y del Fondo Ambiental provincial, destinado a reforzar la infraestructura de los Centros Ambientales. Con la incorporación de una prensa enfardadora y una balanza, el parque tendrá mayor capacidad de recuperación y reciclaje de materiales.

La ministra Victoria Flores destacó que “hablar de economía circular es hablar de un modelo productivo con inclusión social, y con un futuro para aquellas personas que creían que estaba todo perdido”. Por su parte, el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero, subrayó la importancia de garantizar condiciones de trabajo seguras para los recuperadores urbanos, a quienes definió como “los verdaderos protagonistas de la economía circular”.

Además de fortalecer la gestión ambiental, el Parque se proyecta como un espacio educativo abierto a instituciones, vecinos y escuelas. Entre sus propuestas se incluyen una huerta educativa, viveros florales y forestales, un circuito para transformar residuos orgánicos en abono, un gallinero modelo y un taller de carpintería que dará origen a la futura Escuela de Oficios de la Economía Circular.

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos (GIRSU), que impulsa la recuperación, el reciclaje y la valorización de desechos en todo el territorio cordobés, con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno.