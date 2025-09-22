El Kempes fue escenario de ciclismo, taekwondo y tenis en un mismo fin de semana

El Polo Deportivo Kempes volvió a convertirse este fin de semana en epicentro del deporte cordobés, al reunir en sus instalaciones tres eventos de gran convocatoria: el Gran Premio Primavera de Ciclismo, el Córdoba Open 2025 de taekwondo junto a un campus de entrenamiento con figuras nacionales, y el inicio de la 5ª Liga Provincial de Iniciación de Tenis.

Gran Premio Primavera en el circuito del Kempes

Organizado por la Federación Ciclista Cordobesa, la competencia se disputó en el circuito del estadio Mario Alberto Kempes con mangas para Elite, Sub 23, Junior y Máster A, además de Máster B, C, D y E, damas y categorías infantiles. La prueba consolidó al predio como una sede clave para el ciclismo provincial, con gran participación y organización.

Córdoba Open 2025 y campus con figuras nacionales del taekwondo

Entre el 19 y 21 de septiembre, el gimnasio del Kempes albergó el Córdoba Open 2025, organizado por la Asociación Taekwondo Mediterránea con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes. El evento comenzó con un campus de entrenamiento a cargo de referentes nacionales como Jorge Álvarez, Lucas Guzmán, Adrián Ferrari y Gonzalo Vallejos.

El domingo se disputó el Torneo Provincial Rankeable y Open, fiscalizado por la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba. Participaron más de 170 competidores de distintas provincias, en un marco de tecnología homologada y alto nivel competitivo.

La Liga Provincial de Iniciación de Tenis

El sábado 21 se puso en marcha la quinta edición de la liga organizada por la Federación Cordobesa de Tenis. Jóvenes de categorías Sub-10 a Sub-18 comenzaron la competencia en cuatro zonas: Córdoba Capital (sede Kempes), Marcos Juárez, Río Tercero y Morteros. Con partidos adaptados, árbitros oficiales y medallas de reconocimiento, el programa busca fomentar valores deportivos y formar a futuros talentos para el circuito provincial y nacional.