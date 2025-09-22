El próximo fin de semana largo llegará AstroFest a La Cumbre

La Cumbre. El fin de semana del mes de octubre, los visitantes que lleguen a La Cumbre para descansar, podrán disfrutar de una nueva jornada para explorar el cielo: "observación y reconocimiento de nebulosas, constelaciones, cúmulos estelares y planetas, astrojuegos, charlas, microcine 3D, proyecciones de los Telescopios James Webb y Hubble", entre las actividades más destacadas.

"¿Te lo vas a perder? Ingresá a www.lacumbre.gob.ar consulta el listado de alojamientos habilitados y hace tu reserva para disfrutar un fin de semana inolvidable", destacaron.

