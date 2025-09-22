La Falda: Dieminger participó de la Semana de la Construcción

La Falda. El intendente Javier Dieminger representó a la ciudad en la Semana de la Construcción organizada por CAMARCO Córdoba, un evento que reunió a referentes, empresas y profesionales de todo el país.

Durante las jornadas se debatieron los principales desafíos y oportunidades del sector, con foco en infraestructura, innovación, sustentabilidad y desarrollo regional, temas que impactan de manera directa en la calidad de vida de las comunidades.

"Agradecemos a CAMARCO Córdoba por la invitación y la organización de este espacio que potencia el crecimiento y genera redes de trabajo colaborativo para seguir construyendo futuro" destacó el mandatario.

