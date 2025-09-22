La Legislatura Histórica se llenó de bailes, atuendos típicos y canciones españolas

La Legislatura Histórica fue escenario este viernes de un encuentro cultural marcado por la música, el color y la tradición andaluza. Bajo el título “De romería vamos”, el espectáculo organizado por el Centro Andaluz de Córdoba con apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral, convocó a agrupaciones artísticas que acercaron al público danzas y canciones típicas del sur de España.

El evento, realizado en el Patio Evita, reunió a España Viva, el Coro Rociero Hierbabuena (ambos de Córdoba Capital) y el Grupo Antonia (de Alta Gracia). Con vestuarios coloridos, bailarinas interpretaron flamenco y otras danzas tradicionales, mientras los coros acompañaban con clásicos de la música española.

La celebración se enmarcó en el homenaje a la Virgen del Rocío, patrona de Huelva. Maruja Fernández, directora de España Viva, explicó que “en Andalucía las romerías rocieras se celebran en su honor, rindiéndole tributo con cantos y bailes”. Agregó además que el objetivo del Centro Andaluz es difundir la cultura española en distintos espacios públicos.

La jornada incluyó también una feria con artículos típicos de Andalucía: artesanías, mantones, abanicos, aros, castañuelas y ropa de confección española.

Los grupos participantes estuvieron dirigidos por referentes de larga trayectoria: Maruja Fernández en España Viva, Mora de Córdoba en el Coro Rociero Hierbabuena y Mónica Reyna en el Grupo Antonia.