Llaryora presentó en Londres el potencial de Córdoba y destacó la confianza de los inversores

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Londres el inicio de un roadshow de promoción internacional, donde expuso ante empresarios, bonistas e inversores el potencial productivo e innovador de Córdoba. El evento fue organizado junto a la Embajada Argentina en el Reino Unido y la British-Argentine Chamber of Commerce (BACC), y contó con espacios de diálogo y networking.

Durante los encuentros, los asistentes valoraron la solidez financiera de la Provincia y su diferencial frente al complejo contexto nacional. “Aquí hay un reconocimiento hacia Córdoba, no sólo por los bonos adquiridos, sino también por el interés de seguir financiando obras y proyectos productivos. Saben que la Provincia tiene un camino de solvencia acreditada, cuyos títulos se depreciaron menos que los nacionales, algo totalmente atípico en cualquier parte del mundo”, subrayó Llaryora.

Bonos cordobeses mejor posicionados

La confianza internacional ya se había reflejado en junio, cuando de los 725 millones de dólares colocados por Córdoba, más de 100 millones fueron adquiridos por inversores con sede en Londres.

Ese dato fue resaltado por el mandatario como prueba del atractivo que generan los títulos provinciales: los bonos cordobeses cotizan por encima de los nacionales, lo que ratifica la estabilidad de la administración y abre la puerta a nuevos actores interesados en financiar proyectos de desarrollo.

“Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales. Nuestra provincia combina talento, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. Venimos a abrir puertas y construir alianzas que generen más empleo y oportunidades para nuestra gente”, afirmó el gobernador.