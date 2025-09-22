Nuevo servicio de Traumatología en el Centro de Salud de Bialet Massé
Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé anunció la incorporación de un nuevo servicio de Traumatología en el Centro de Salud Municipal, con el objetivo de ampliar la atención médica a los vecinos de la localidad y fortalecer el sistema de salud pública.
La atención estará a cargo del Dr. Zalazar Fernando y comenzará a brindarse el próximo jueves 25 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, en la sede del centro ubicada en la intersección de Rivera Indarte y Del Viso.
Desde el municipio destacaron que este servicio representa un avance significativo en la accesibilidad a especialidades médicas, evitando traslados innecesarios y ofreciendo respuestas rápidas a las necesidades de la comunidad.
Quienes deseen realizar consultas o solicitar turnos pueden comunicarse a los teléfonos (3541) 448 188 o (3541) 74 3 235.
Con esta iniciativa, la gestión municipal reafirma su compromiso con el cuidado de la salud y la calidad de vida de los vecinos de Bialet Massé.