Presentan la Vuelta Los Reartes, un evento deportivo en pleno Valle de Calamuchita

La Agencia Córdoba Deportes presentó oficialmente la Vuelta Los Reartes, competencia que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre en la localidad de Los Reartes, en el corazón del Valle de Calamuchita.

El evento convoca a corredores y ciclistas de toda la provincia, promoviendo no solo la actividad física, sino también el turismo, el contacto con la naturaleza y la vida saludable.

Durante la presentación, realizada en la Sala de Conferencias del estadio Kempes, se compartieron detalles de la competencia y se proyectaron videos promocionales que muestran los paisajes y la logística que ofrece Los Reartes. Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, destacó la coordinación con los municipios y organizaciones deportivas: “No sólo fortalecen el deporte amateur y la vida activa, sino que también potencian el turismo y el desarrollo local”.

Cronograma de la competencia

La actividad comenzará el viernes 26 con la recepción de participantes. El sábado 27 se llevará a cabo la prueba de running, con distancias de 8, 13 y 27 km.

El domingo 28 será el turno del ciclismo, con recorridos de 20, 35 y 65 km, atravesando senderos, caminos serranos y paisajes característicos de la región.

Inés Ramello, jefa comunal de Los Reartes, invitó a los participantes: “Disfruten de cada rincón de nuestro lugar lleno de historia, cultura y arte. Tenemos todo preparado para recibir a las familias con responsabilidad y mucho trabajo desde la organización”.

Inscripciones y más información

Las inscripciones están abiertas a través de mytime.com.ar, y quienes deseen participar podrán registrarse también el mismo día del evento.

Para más detalles sobre recorridos, reglamento y novedades, los interesados pueden consultar el perfil oficial @vueltalosreartes en Instagram. La organización está a cargo de Desafío Los Reartes (@desafiolosreartes).

El encuentro contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas Ricardo Lema, tesorero comunal; Sergio Martina, director de Turismo y Cultura; Christian Gabriel Espamer, organizador del Desafío Los Reartes; y Sebastián Quinteros, director de Defensa Civil.

La Vuelta Los Reartes promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del deporte y la naturaleza, reafirmando a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos y ofreciendo una nueva aventura en las sierras cordobesas.