Reinician en Malvinas Argentinas la obra del Centro de Desarrollo Infantil

El viernes, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto —a cargo del Poder Ejecutivo provincial—, visitó la ciudad de Malvinas Argentinas, en el departamento Colón, para anunciar el reinicio de las obras del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). El proyecto, iniciado por Nación y luego abandonado, será completado por el Gobierno provincial como parte de su plan de infraestructura social.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; el intendente local, Gastón Mazzalay; las legisladoras provinciales Cristina Pereyra, Carmen Suárez, Luciana Presas y Doris Mansilla; y el director general de Arquitectura de la Provincia, Andrés Caparrós.

Prunotto destacó la importancia de la obra al señalar: “Este tipo de obras son fundamentales para acompañar la crianza, el aprendizaje y el cuidado de nuestras infancias, garantizando igualdad de oportunidades desde los primeros años. Apostar a la infraestructura social es apostar a una Córdoba más justa, más inclusiva y verdaderamente federal”.

En la misma línea, Montero remarcó que la primera infancia es la etapa más decisiva en la vida de las personas: “Con este centro, el Estado provincial está diciendo presente, acompañando a las familias de Malvinas Argentinas y fortaleciendo las políticas de cuidado”.

Por su parte, el intendente Mazzalay agradeció el apoyo de la Provincia y sostuvo que la concreción del CDI “será un antes y un después para muchas familias de la ciudad”.