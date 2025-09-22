Se inició un Taller de Técnicas Mixtas en Huerta Grande

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció el inicio de un nuevo Taller de Técnicas Mixtas, una propuesta destinada a todos aquellos que deseen aprender y perfeccionarse en diversas disciplinas artísticas. La actividad comenzará el próximo lunes 6 de octubre y se desarrollará cada semana en el Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en Arruabarrena 900.

El taller estará coordinado por Carina Bettini, quien guiará a los participantes en técnicas como decoupage, stencil, pátinas, falsos acabados, transferencias y otras alternativas que permiten crear piezas únicas y personalizadas. Las clases se dictarán en horario matutino, de 09:00 a 11:00 horas, brindando un espacio ideal para la práctica y el intercambio creativo.

Se trata de una actividad arancelada, orientada tanto a principiantes como a personas con experiencia que busquen ampliar sus conocimientos. Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas “no solo fomenta la creatividad y la expresión personal, sino que también fortalece los lazos comunitarios al generar un espacio de encuentro y aprendizaje compartido”.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3548 561 539 o 11 330 87621.

Con esta iniciativa, Huerta Grande refuerza su compromiso en ofrecer actividades culturales y recreativas que promuevan el arte y la integración social.

