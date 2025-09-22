Se presentaron cuatro libros en la Legislatura Histórica

En la continuidad de las propuestas culturales impulsadas por la Unicameral cordobesa, este viernes por la tarde se realizó en la Legislatura Histórica la presentación de cuatro obras literarias de autores locales y nacionales.

El evento tuvo lugar en la Sala Maders y estuvo organizado por la Biblioteca Legislativa “Doctor Arturo Torres”. Allí se presentaron la novela Noches malditas de Marcelo Gioino, el poemario Del bosque a las estrellas de Maximiliano Sonnet, el ensayo Pelota al vacío de Carlos Lavarello y el libro de cuentos Tienda de antigüedades del tucumano Gastón Gardella.

La actividad contó con la participación de la legisladora Stella Maris Peralta; el intendente de La Serranita, Carlos Guzmán; la directora de la Biblioteca Legislativa, Silvia Velázquez; y la gestora de Cultura y Turismo de esa comuna, Alejandra Miguel Lapidus.

También se sumó Mario Grasso, director de Elion Ediciones, la editorial del Valle de Paravachasca que llevó adelante la producción de las obras y que destacó el apoyo de las autoridades para concretar esta iniciativa cultural.

Los cuatro autores estuvieron presentes en la presentación, que permitió un acercamiento directo con el público y ratificó el compromiso de la Legislatura con la promoción de la literatura y el talento regional.