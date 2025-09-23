Abren concurso para cubrir vacantes en defensorías públicas del interior

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba lanzó una convocatoria para cubrir cargos vacantes en las Defensorías Públicas con Funciones Múltiples del interior provincial. El proceso se realizará entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre de 2025.

Podrán participar tanto quienes ya se habían inscripto en el concurso de 2023 —ratificando su postulación con el nuevo formulario y requisitos actualizados— como nuevos aspirantes que deberán completar la inscripción y abonar el arancel correspondiente.

El procedimiento consta de dos etapas: primero, la carga virtual a través de la página oficial del Consejo; y luego la entrega presencial de la documentación en sobre cerrado en la sede de avenida General Paz 70, 6.º piso, en el horario de 9.15 a 14.45.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 9 a 14 al (351) 4341062 o al (351) 154024307.