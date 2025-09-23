Bell Ville: La Provincia ejecuta las obras de defensa de márgenes del Río Ctalamochita

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta la obra de protección de márgenes del Río Ctalamochita en la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre calle Edison y calle Salta, en plena zona céntrica de la ciudad de Bell Ville.

El objetivo de la intervención es contener el proceso de erosión que afecta calles, veredas, desagües pluviales, e infraestructura urbana, y devolver seguridad y transitabilidad vial y peatonal en ambas márgenes.

Con la ejecución superior al 30%, esta obra busca limitar la erosión lateral y mantener la estabilidad del río en la zona urbana.

Esta intervención, que cuenta con un presupuesto de $ 4.057.706.306,21 representa un aporte fundamental para la protección hídrica y la seguridad urbana de Bell Ville, garantizando la preservación de su infraestructura y la calidad de vida de la comunidad.

Detalle de obra

La obra contempla la construcción de muros de contención con gaviones escalonados, para otorgar mayor estabilidad.

Además, se colocan colchonetas de piedra en el cauce para proteger los cimientos de los muros y el suelo de fundación.

También se realiza la estabilización de las descargas de desagües pluviales y la adecuación de perfiles según margen.

En la margen derecha muros entre 5 y 6 metros de altura, con base de 3 metros. Sobre la margen izquierda muros entre 6 y 7 metros de altura, con base de 3,5 metros.