Bialet Massé se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales

Bialet Massé. La comunidad de Bialet Massé vive con entusiasmo los preparativos de las Fiestas Patronales 2025, en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se desarrollarán desde el viernes 19 hasta el domingo 28 de septiembre con una variada agenda de actividades religiosas y culturales.

Los festejos tendrán lugar en el Templo Parroquial, donde se combinarán presentaciones artísticas, espacios de reflexión, momentos de oración y la tradicional procesión central.

El cronograma de eventos incluye:

Jueves 25 – 20:00 hs: Presentación del libro “El mensaje teológico del icono Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, a cargo de su autor, el Padre Roberto Etcheverry.

Viernes 26 – 20:00 hs: Presentación del grupo coral “Buena Vista” de la localidad de La Calera.

Sábado 27 – 18:00 hs: Rezo de la novena.

Domingo 28: 10:00 hs: Concentración en la explanada de la iglesia.

10:30 hs: Salida de la imagen desde el templo parroquial y procesión.

12:30 hs: Almuerzo criollo.

Desde la Municipalidad de Bialet Massé destacaron la importancia de estas fiestas como un espacio de encuentro comunitario, donde la fe, la tradición y la cultura se unen para fortalecer los lazos sociales.

La celebración promete convocar a vecinos, visitantes y peregrinos de la región, quienes año tras año participan de estas jornadas que combinan espiritualidad, cultura y fraternidad.