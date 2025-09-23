Comenzó la instancia provincial de la 57ª Feria de Ciencias e Innovación

Este martes se desarrolla en el Instituto Superior de Formación Docente “Simón Bolívar” la instancia provincial de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, con la participación de 128 proyectos destacados en etapas regionales.

De ese total, 64 equipos exponen en formato presencial y oral ante una comisión evaluadora integrada por especialistas y docentes. Los 18 mejores trabajos representarán a Córdoba en la Feria Nacional 2025. En paralelo, otros 64 proyectos distinguidos participan a través de una muestra multimedia virtual, disponible desde el mismo día de la feria.

Como novedad, este año se suman 20 proyectos de universidades cordobesas, ampliando la diversidad temática de la propuesta.

La jornada incluye, además, un espacio abierto al público en el ISEP, entre las 14:00 y las 16:30, con actividades y muestras interactivas que vinculan a escuelas, familias y comunidad.

“El talento, la creatividad y el compromiso de estudiantes y docentes hacen de la Feria de Ciencias mucho más que una exposición: es un motor de innovación y de mejora educativa”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.