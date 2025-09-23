Córdoba en la mira de Amazon: innovación, talento y transformación digital

En el marco de su gira por América Latina, el vicepresidente y Chief Technology Officer (CTO) de Amazon, Werner Vogels, visitó Córdoba y brindó una charla en el Centro Cívico. Durante la jornada, compartió con autoridades provinciales, referentes académicos y líderes tecnológicos una mirada sobre cómo la compañía aplica la inteligencia artificial y la innovación basada en datos para mejorar servicios y transformar la gestión.

La elección de Córdoba como escala estratégica respondió al posicionamiento de la provincia como referente regional en tecnología, innovación y digitalización del Estado. Vogels resaltó que los mismos pilares de transformación que guían a Amazon —procesos ágiles, innovación permanente y foco en la experiencia del usuario— son los que el gobierno provincial viene adoptando para modernizar la gestión pública.

Por su parte, Lorena Zicker, gerente regional de Amazon Web Services para el Cono Sur, afirmó: “Córdoba es un referente en transformación digital por su capacidad de innovar, formar talento y potenciar su ecosistema emprendedor. Como dice el gobernador Martín Llaryora, la experiencia en el sector público no tiene por qué ser distinta a la del privado, y desde Amazon acompañamos ese camino con tecnología al servicio del ciudadano”.