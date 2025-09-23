Córdoba ya tiene más de 2000 comercios inscriptos como grandes generadores

Gestión ambiental
Córdoba ya tiene más de 2000 comercios inscriptos como grandes generadoresEl registro permite controlar que los comercios gestionen adecuadamente sus desechos y no los arrojen en la vía pública.
Un total de 2086 locales comerciales de la ciudad de Córdoba ya forman parte del Registro de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos, coordinado por el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA). El sistema busca garantizar que quienes producen grandes volúmenes de residuos tengan un tratamiento adecuado y no los dispongan en contenedores públicos.
Durante la actual gestión municipal se emitieron 802 certificados de inscripción, de los cuales 411 corresponden a lo que va de 2025, superando el total alcanzado en todo 2024.
El registro también permite aplicar controles y sanciones: en lo que va del año se labraron 1967 actas, un 77% más que en 2024. De ellas, el 79% fueron emplazamientos con plazos para regularizar la situación y el 21% constataciones que derivaron en multas o sanciones.
Desde el municipio remarcaron que la inscripción como gran generador contribuye a mantener limpia la ciudad y a promover una gestión más eficiente de los residuos.