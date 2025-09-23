Defensoría y Legislatura trabajarán juntas por más transparencia y participación

La Defensoría del Pueblo de Córdoba participó en la Mesa de Co-creación del Plan de Acción de Parlamento Abierto 2025-2027 de la Legislatura provincial y firmó un convenio para acompañar su implementación a partir del próximo año.

El plan busca consolidar un modelo parlamentario abierto, innovador y sostenible, capaz de responder a los desafíos presentes y futuros. Sus ejes centrales son la transparencia, la participación ciudadana, la innovación institucional y la incorporación de la perspectiva de género y diversidad.

Uno de los compromisos destacados es la promoción de la igualdad de género y el respeto a la diversidad en todas sus dimensiones, a través de un programa integral de formación, diagnóstico y participación ciudadana. La Defensoría aportará ideas, capacitaciones y experiencias en este proceso.

Desde la institución remarcaron que el acuerdo reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y la innovación en el ámbito público.