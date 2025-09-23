La Cumbre se suma a la Semana del Corazón con controles gratuitos

La Cumbre. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la localidad de La Cumbre será parte de la Semana del Corazón, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

La campaña se desarrollará en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli, donde los vecinos podrán acceder a estudios médicos gratuitos con turno previo. La atención será de 9 a 12:30 horas y de 14 a 17 horas.

Los controles incluirán electrocardiograma, confección de ficha médica y consulta clínica, herramientas fundamentales para detectar a tiempo posibles factores de riesgo o patologías vinculadas al corazón. Para solicitar turno, los interesados deben comunicarse al 3548 451100.

Desde la organización remarcaron la importancia de estas instancias preventivas: “Cuidemos juntos la salud cardiovascular”, señala el lema de la campaña, recordando que la detección temprana y los hábitos saludables son claves para reducir enfermedades cardíacas.

Con estas acciones, el municipio de La Cumbre se suma a la red de localidades que, en distintos puntos del país, impulsan jornadas de concientización durante la Semana del Corazón, poniendo en primer plano la prevención y el bienestar de la comunidad.