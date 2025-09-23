La Falda recibirá hoy un aporte provincial para su centro comercial a cielo abierto

La Falda. Este martes 23 de septiembre, la ciudad de La Falda será escenario de un importante acto oficial con motivo de la entrega de un Aporte No Reembolsable (ANR) del Gobierno provincial destinado al fortalecimiento del programa “Centro Comercial a Cielo Abierto”.

La ceremonia se llevará a cabo a las 13:15 horas en el Salón Leopoldo Marechal, ubicado en Sarmiento Nº 92, y contará con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes del sector comercial local.

El programa busca potenciar el desarrollo urbano y económico de las áreas comerciales de la ciudad, mejorando la infraestructura, la identidad visual y la competitividad de los negocios que forman parte de la zona céntrica.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba destacaron que este tipo de aportes permiten acompañar a los comerciantes locales, generando espacios más atractivos para vecinos y turistas.

Por su parte, el municipio de La Falda celebró la llegada de este recurso económico, que se enmarca en la política provincial de apoyo a los centros comerciales a cielo abierto, considerada clave para dinamizar la economía regional y promover el consumo en un contexto desafiante.