Más de 130 localidades modernizan la administración de fondos escolares

En una doble jornada realizada en el Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo y Tierra, la Provincia presentó la nueva Plataforma Digital de Gestión Fodemeep a intendentes y jefes comunales de 131 localidades de Córdoba.

La herramienta, desarrollada por la Dirección de Sistemas y Modernización y la Subdirección de Programas Descentralizados en Infraestructura Escolar, permitirá administrar en forma digital los recursos del Fondo de Mantenimiento Edilicio Escolar de la Provincia (Fodemeep). Con este sistema, se centraliza todo el proceso: desde la solicitud de fondos y justificación de gastos hasta la rendición final, con la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de cada proyecto.

“Esta plataforma representa un salto cualitativo en la relación entre la provincia y los gobiernos locales. No solo simplifica trámites y reduce tiempos, sino que, sobre todo, instaura un nuevo estándar de transparencia y rendición de cuentas”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Autoridades locales destacaron la importancia de contar con una herramienta que asegure eficiencia en la asignación y control de los recursos. “Nos permitirá mejorar la planificación, el seguimiento y la coordinación de las acciones que se lleven adelante”, afirmó Víctor Biagioli, intendente de Villa Fontana.