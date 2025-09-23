Riesgo extremo de incendios en Córdoba durante los próximos días

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil advirtió que el riesgo de incendios forestales será muy alto y extremo en toda la provincia durante este martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre. Las condiciones meteorológicas previstas favorecen la rápida propagación del fuego.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que está terminantemente prohibido encender fuego en cualquier sector del territorio provincial, así como realizar actividades que puedan originar un incendio.

En caso de detectar columnas de humo o un inicio de foco, la población debe dar aviso inmediato al cuartel de bomberos voluntarios más cercano o comunicarse a los teléfonos 0800-888-38346 (FUEGO), 100 (Bomberos Voluntarios) o 911 (Policía de Córdoba).

Las autoridades remarcaron la importancia de extremar cuidados para proteger la seguridad de las comunidades y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas, bienes y recursos naturales.