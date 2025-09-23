Se presentó la Vuelta Los Reartes, un encuentro de running y ciclismo en las sierras

La Agencia Córdoba Deportes presentó oficialmente la Vuelta Los Reartes, una competencia que combina running y ciclismo en pleno Valle de Calamuchita. El evento tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre en la localidad de Los Reartes y reunirá a deportistas de toda la provincia.

La presentación se realizó en la Sala de Conferencias del estadio Kempes con la participación de autoridades provinciales, comunales y organizadores. Durante el acto se compartieron detalles logísticos y videos promocionales que muestran la riqueza natural y cultural del entorno.

El programa incluye la recepción de participantes el viernes 26, la carrera de running el sábado 27 con distancias de 8, 13 y 27 km, y la jornada de ciclismo el domingo 28 con recorridos de 20, 35 y 65 km a través de senderos y paisajes serranos.

“Este encuentro fortalece el deporte amateur, la vida activa y el turismo en la región”, destacó Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes. Por su parte, la jefa comunal de Los Reartes, Inés Ramello, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar “de un lugar lleno de historia, cultura y arte, con todo preparado para recibir a las familias”.

Las inscripciones están abiertas en mytime.com.ar y también podrán realizarse de manera presencial el día del evento. Más información se encuentra disponible en las cuentas oficiales de Instagram @vueltalosreartes y @desafiolosreartes.