Sergio Galleguillo abre hoy las Fiestas Patronales de Villa Giardino

Villa Giardino. Esta noche desde las 20, el riojano Sergio Galleguillo y su cacharpaya llegan a Villa Giardino para celebrar el comienzo de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Merced. Las actividades religiosas se desarrollarán el miércoles 24, día no laborable para la comunidad giardinense.

El espectáculo de Galleguillo se llevará a cabo en una carpa gigante montada para tal fin y los interesados en asistir podrán adquirir sus boletos en Pase Show o en la Oficina de Informes Turísticos local.

Ceremonia religiosa

Del 21 al 23 de septiembre:

• 17:00 hs: Rezo del Santo Rosario

• 17:30 hs: Santa Misa

• 23/9: Procesión de Antorchas hasta Capilla de Lourdes (al finalizar la misa)

24 de septiembre

Día de Ntra. Sra. de la Merced

• 10:00 hs: Santa Misa

• Procesión

• Desfile de agrupaciones gauchas