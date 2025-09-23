Sergio Galleguillo abre hoy las Fiestas Patronales de Villa Giardino
Villa Giardino. Esta noche desde las 20, el riojano Sergio Galleguillo y su cacharpaya llegan a Villa Giardino para celebrar el comienzo de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Merced. Las actividades religiosas se desarrollarán el miércoles 24, día no laborable para la comunidad giardinense.
El espectáculo de Galleguillo se llevará a cabo en una carpa gigante montada para tal fin y los interesados en asistir podrán adquirir sus boletos en Pase Show o en la Oficina de Informes Turísticos local.
Ceremonia religiosa
Del 21 al 23 de septiembre:
• 17:00 hs: Rezo del Santo Rosario
• 17:30 hs: Santa Misa
• 23/9: Procesión de Antorchas hasta Capilla de Lourdes (al finalizar la misa)
24 de septiembre
Día de Ntra. Sra. de la Merced
• 10:00 hs: Santa Misa
• Procesión
• Desfile de agrupaciones gauchas