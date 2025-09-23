Tanti suma nuevos recursos para la salud con apoyo de la Provincia

El gobierno municipal de Tanti encaró una serie de gestiones ante la Provincia para sumar nuevos recursos de salud que beneficiarán a toda la comunidad. En esta ocasión, se destrabó la entrega de un kit ortopédico para el dispensario local.

«Desde la gestión municipal seguimos sumando herramientas para mejorar la atención y el cuidado de nuestros vecinos.

Gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Humano, recibimos un nuevo kit ortopédico que se incorpora al sistema de salud local»; informaron.

Del encuentro, participó el intendente Emiliano Paredes, quien se reunió con la ministra Liliana Montero y le expresó el «compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la calidad de vida de toda la comunidad».