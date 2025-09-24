Alta Gracia le rinde honor a su Patrona, Nuestra Señora de La Merced

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia festejará hoy sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced. Desde el municipio adelantaron que se llevará a cabo la tradicional misa, procesión y desfile gaucho.

Cabe recordar que esta fecha está reconocida como “Día de Conmemoración de la Ciudad” por la Carta Orgánica Municipal.

Hoy, las áreas municipales permanecerán cerradas al público por asueto administrativo según Decreto 2616/25, manteniéndose las guardias esenciales y retomándose la atención habitual el jueves 25.

Los museos municipales permanecerán abiertos.

La misa en honor a la Virgen se celebrará a las 16 horas en la explanada de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Desde allí, a las 17 horas, partirá la gran procesión que cada año convoca a la comunidad para acompañar a la patrona de Alta Gracia en su recorrido por el centro de la ciudad, renovando el fervor y el compromiso espiritual de esta fecha tan especial.

