Apross: Telemedicina sin coseguro para afiliados del sur provincial

La Administración Provincial del Seguro de Salud sumó un nuevo servicio de atención a distancia que beneficia a más de 22.000 cordobeses de los departamentos Juárez Celman, General Roca y Sáenz Peña.

Desde ahora, los afiliados que residan en esas localidades pueden acceder a consultas virtuales de clínica médica y pediatría sin costo de coseguro, a través de la plataforma de telemedicina de Apross.

Esta herramienta permite la atención en tiempo real con profesionales de la salud, mejorando la accesibilidad y reduciendo los tiempos de espera.

La iniciativa forma parte de la estrategia de descentralización y fortalecimiento de la atención regional, con el objetivo de garantizar prestaciones equitativas y de calidad en todo el territorio provincial.

En paralelo, ya se trabaja en la ampliación del servicio hacia otros departamentos.

Cómo acceder al servicio

Los afiliados pueden realizar su consulta de manera sencilla mediante:

Portal de Autogestión: ingresando a www.apross.gov.ar, en la opción Autogestión y luego Telemedicina.

Aplicación móvil de Apross: disponible para dispositivos Android e iOS.

Una vez iniciado el trámite, el sistema completa el procedimiento administrativo y conecta al afiliado con un médico en forma inmediata.

Para facilitar el uso de la plataforma, Apross puso a disposición un tutorial con todos los pasos a seguir: https://www.apross.gov.ar/telemedicina-sur-provincial/

Con esta nueva prestación, Apross reafirma su compromiso de acercar la atención médica a cada rincón de la provincia, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando un acceso más ágil y justo a la salud.