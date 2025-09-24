Cosquín: reabrió el dispensario de barrio Los Hornos

Cosquín. Hoy reabrieron los servicios de salud en el dispensario de barrio Los Hornos de Cosquín, luego de una serie de trabajos de mejora en sus instalaciones.

Según informaron desde el área de Salud municipal, las obras tuvieron como objetivo optimizar el espacio y garantizar una atención de calidad para cada vecino y vecina de la comunidad.

En cuanto a la prestación de servicios, la grilla de profesionales quedó conformada de la siguiente manera:

Medicina Familiar: lunes, jueves y viernes a cargo del Dr. Figueroa, y los días miércoles con otro profesional.

Pediatría: miércoles, a cargo de la Dra. García.

Ginecología: jueves.

Los turnos se entregan de manera presencial desde las 7 de la mañana en el mismo dispensario, ubicado en la esquina de Beethoven y Edison.

De esta manera, el municipio busca reforzar el acceso a la salud pública en la zona, poniendo en valor tanto las instalaciones como la atención profesional.

