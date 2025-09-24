Huerta Grande impulsa la capacitación sobre el Proyecto Avícola

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande lanzó una nueva instancia de capacitación informativa sobre el Proyecto Avícola, con el objetivo de fortalecer la economía local y abrir espacios de crecimiento para los vecinos de la localidad.

La iniciativa busca brindar conocimientos y herramientas vinculadas a la producción avícola, una actividad que se presenta como alternativa sostenible y generadora de empleo en la región. Bajo el lema “Una propuesta para impulsar el desarrollo local y generar nuevas oportunidades”, el proyecto se posiciona como un motor para el emprendedurismo y la diversificación productiva.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones para acompañar a quienes desean iniciarse en el sector, como así también a productores que buscan mejorar sus prácticas y ampliar sus posibilidades de inserción en el mercado.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden comunicarse al número 351 205 2411 para recibir más información y reservar su lugar.

Con esta propuesta, Huerta Grande reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la promoción de iniciativas que fortalezcan la economía comunitaria.

