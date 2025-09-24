La Cumbre: viene la Ecoferia 4R en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes

Córdoba
miércoles, 24 de septiembre de 2025 · 04:25

La Cumbre. El próximo viernes 3 de octubre, de 9.30 a 14.30hs, se llevará a cabo en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes, la Ecoferia 4R??# (reducir, reciclar, reutilizar, renovar), un espacio educativo abierto a la comunidad que crece, año tras año, sumando iniciativas destinadas a cuidar el Medio Ambiente, nuestra casa común .
"Acercate a conocer los proyectos educativos pertenecientes a distintas instituciones, microemprendimientos basados en economía circular, comidas saludables, taller de arte, charlas, actividades lúdicas y mucho más", destacaron los organizadores.
 

