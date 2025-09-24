La Falda se prepara para la Fiesta Nacional del Alfajor
La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Alfajor con novedades importantes y dentro de un fin de semana largo del mes de octubre.
Indistintamente de las grandes exposiciones que se llevarán a cabo en cada estand que se instalará en la avenida principal de la ciudad, habrá espectáculos de primer nivel como el que ofrecerán Miguel Ángel Cheruti y Los Herrera.
Cheruti presentará: “Son Formidables, Parte 2”, una noche de humor que se llevará a cabo en el Teatro Edén.
El espectáculo se presentará el sábado 11 de octubre desde las 22:30 hs.
Las entradas estarán en boletería del teatro o por @alpogo.ticket
En tanto Los Herreras se presentarán el viernes 10 de octubre en el auditorio Municipal Carlos Gardel.
"Adquirí tu entrada en los puntos de venta oficiales", señalaron los organizadores.