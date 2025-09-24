La Municipalidad de Santa María de Punilla construirá nuevas aulas en el ISOR

La Municipalidad de Santa María de Punilla encarará una importante inversión y utilizará recursos propios para ampliar las instalaciones del Instituto Técnico ISOR. La noticia fue dada a conocer por la intendenta Silvia Rocchietti, quien participó del acto de presentación de un nuevo plan de estudios de seis años: Bachiller en Energía y Sustentabilidad.

Del mismo, participó también el director Gustavo Robledo y la vicedirectora Nery Bustos.

Según pudo conocerse, las tareas de ampliación comprenderán la construcción de tres aulas nuevas (1 por año) para las divisiones 4° B, 5°B y 6 ° B, pero además, el gobierno se hará cargo de los sueldos de los docentes que prestarán servicio en los nuevos cursos.

«Apoyar la educación es lo más importante»; indicó Rocchietti, quien adelantó que se hará una inversión millonaria.