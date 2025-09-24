La Municipalidad de Santa María de Punilla construirá nuevas aulas en el ISOR

Millonaria inversión en educación
La Municipalidad de Santa María de Punilla construirá nuevas aulas en el ISOREl anuncio fue realizado por la intendente Silvia Rocchietti, quien también se comprometió al pago de los salarios a los nuevos docentes.
La Municipalidad de Santa María de Punilla encarará una importante inversión y utilizará recursos propios para ampliar las instalaciones del Instituto Técnico ISOR. La noticia fue dada a conocer por la intendenta Silvia Rocchietti, quien participó del acto de presentación de un nuevo plan de estudios de seis años: Bachiller en Energía y Sustentabilidad.
Del mismo, participó también el director Gustavo Robledo y la vicedirectora Nery Bustos.
Según pudo conocerse, las tareas de ampliación comprenderán la construcción de tres aulas nuevas (1 por año) para las divisiones 4° B, 5°B y 6 ° B, pero además, el gobierno se hará cargo de los sueldos de los docentes que prestarán servicio en los nuevos cursos.
«Apoyar la educación es lo más importante»; indicó Rocchietti, quien adelantó que se hará una inversión millonaria.