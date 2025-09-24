San Agustín: La obra de saneamiento cloacal tiene un avance del 65%

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lleva ejecutado el 65% de la obra de saneamiento cloacal en la localidad de San Agustín, del departamento Calamuchita.

Con una inversión total de $5.340.716.532,76, los trabajos beneficiarán a 5.660 habitantes mediante la construcción de la cloaca máxima, una planta depuradora y la obra de descarga en el río San Agustín.

El sistema fue diseñado para dar respuesta a las necesidades de la población proyectada a 20 años.

La infraestructura proyectada permitirá reemplazar los sistemas individuales de tratamiento, basados en cámaras sépticas y pozos absorbentes.

De esta manera, se mejorará la calidad de vida de la población y se reducirá el impacto ambiental en la región.

Cabe destacar que además del beneficio sanitario y medioambiental, la obra genera beneficios directos en la economía local, con la creación de más de 25 puestos de trabajo.

La obra contempla la instalación de 3.297 metros de cloaca máxima, una planta depuradora y 605 metros de cañería para la descarga final en el río San Agustín.