Valle Hermoso: comenzó la ampliación del Instituto Serviliano Díaz

Valle Hermoso. Bajo el lema "Más oportunidades para nuestros jóvenes", el municipio de Valle Hermoso a través de la Secretaría de Obras Públicas comenzó con la obra de ampliación del Instituto Serviliano Díaz, que contará con 3 nuevas aulas.

"Seguimos fortaleciendo la capacidad y el mejoramiento edilicio del instituto secundario municipal de Bialet Massé. Invertimos en educación y futuro, porque creemos que el crecimiento de nuestra localidad empieza en cada una de las aulas", señalaron desde el municipio.

