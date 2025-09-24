Valle Hermoso: comenzó la ampliación del Instituto Serviliano Díaz

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
miércoles, 24 de septiembre de 2025 · 04:43

Valle Hermoso. Bajo el lema "Más oportunidades para nuestros jóvenes", el municipio de Valle Hermoso a través de la Secretaría de Obras Públicas comenzó con la obra de ampliación del Instituto Serviliano Díaz, que contará con 3 nuevas aulas.
"Seguimos fortaleciendo la capacidad y el mejoramiento edilicio del instituto secundario municipal de Bialet Massé. Invertimos en educación y futuro, porque creemos que el crecimiento de nuestra localidad empieza en cada una de las aulas", señalaron desde el municipio.  
 

Galería de fotos

Más de
Instituto Serviliano Díaz Valle Hermoso

Comentarios