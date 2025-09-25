Artistas abren diálogo con el público en el Museo Genaro Pérez

Este viernes 26 de septiembre, entre las 17:00 y las 19:00, el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez abrirá sus salas para un encuentro entre artistas y visitantes. La propuesta invita a conversar a pie de obra sobre las ideas, técnicas y procesos detrás de las muestras temporales actualmente en exhibición.

La jornada no requiere inscripción previa y busca generar un espacio de intercambio directo con los creadores. La reflexión sobre el arte, explicaron desde la organización, se enriquece cuando el público puede dialogar con quienes concibieron cada pieza.

Entre los artistas invitados, Mariana César hablará de su instalación ¡A Poner La Mesa!, mientras que Gustavo Cosacov compartirá detalles de su serie Conversación en azul y otros diálogos, realizada en óleo sobre chapa de aluminio.

Carmen García expondrá sobre su muestra Blame & Shame, compuesta por dibujos y objetos, y los artistas de la colectiva Bitácora de Vuelo presentarán la propuesta Extraña naturaleza.