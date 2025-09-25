Bialet Massé se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales

Bialet Massé. El próximo domingo 28 de septiembre, Bialet Massé vivirá una jornada de celebración popular con las Fiestas Patronales 2025, un evento que reunirá música, tradición y cultura en el predio del EMFI sobre avenida Costanera. La propuesta, con entrada libre y gratuita, comenzará a partir de las 13 horas y desde el municipio se invitó a vecinos y turistas a compartir un día de encuentro comunitario.

El festejo contará con un almuerzo criollo, seguido de la tradicional procesión y misa, para luego dar lugar a las destrezas gauchas que ponen en valor el acervo cultural de la región. La animación estará a cargo de Ariel Cuello, acompañado por la participación especial del Taller Municipal de Folklore de Bialet Massé y la Academia Nuestras Raíces.

La música será protagonista con la presentación en vivo de Agustín Toro, el grupo El Embrujo Folk y Sin Límites Folk, artistas que pondrán ritmo y emoción a la tarde.

Desde la Municipalidad de Bialet Massé, organizadora del evento, remarcaron que estas fiestas representan una oportunidad para fortalecer la identidad local y compartir en comunidad valores de fe, cultura y tradición.

El cronograma completo de actividades está disponible en la descripción del evento, que promete una jornada cargada de colorido y espíritu festivo.

