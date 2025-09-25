Convocan a elecciones para renovar el Consejo Asesor Apícola

El Ministerio de Bioagroindustria oficializó la convocatoria a elecciones para renovar el Consejo Asesor Apícola de Córdoba, órgano que representa a productores, instituciones académicas y organismos oficiales en la promoción de la actividad.

De acuerdo con la Resolución N.º 373 publicada en el Boletín Oficial, el proceso se desarrollará en dos instancias. La primera será la postulación de candidatos, entre el 1 y el 20 de octubre, a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2). La segunda etapa será la votación, que se extenderá desde el 27 de octubre a las 9:00 h hasta el 7 de noviembre a las 9:00 h, también vía CiDi.

Podrán participar todos los productores inscriptos en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) con estado vigente y con identidad digital habilitada en CiDi Nivel 2. Para las postulaciones, los interesados deberán regularizar su situación en RENAPA antes del 30 de septiembre, mientras que quienes deseen votar tendrán plazo hasta el 24 de octubre.

El Consejo Asesor Apícola, de carácter consultivo, es considerado un espacio clave para fortalecer la actividad en la provincia. Desde la cartera productiva invitaron a los apicultores a sumarse al proceso democrático que renovará la representación del sector para el período 2025-2027.