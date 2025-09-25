Dos institutos de Traslasierra se incorporan a la Universidad Provincial de Córdoba

En un acto realizado en la ciudad de Mina Clavero, se formalizó la transferencia del Instituto Técnico Superior Mina Clavero y del Instituto Superior Carlos Carena a la órbita de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Con este acuerdo, ambas instituciones de nivel superior comenzarán a transformar sus actuales ofertas no universitarias en propuestas universitarias, alineadas con las necesidades socioproductivas de la región.

La rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, destacó que “toda su actual oferta de nivel superior no universitario se transformará en universitaria. Esta transferencia profundiza nuestro proceso de regionalización, en el marco de la política impulsada por el gobernador Martín Llaryora para la educación superior en la provincia”. Además, resaltó la importancia del trabajo colaborativo y la construcción de la Sede Regional Mina Clavero, que ya se encuentra en ejecución.

El ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, señaló que “estos dos prestigiosos institutos siguen formando profesionales de alta calidad para nuestra comunidad. En Córdoba tenemos un plan educativo provincial que comprende la jerarquización de la educación superior”. Por su parte, el intendente de Mina Clavero, Horacio Quiroga, remarcó que la nueva sede y la oferta educativa ampliada “brindarán muchas posibilidades a las juventudes de Traslasierra”.

Detalle de las instituciones y carreras

El Instituto Carlos Carena ofrece actualmente profesorados no universitarios en Educación Especial, Inicial, Primaria, Secundaria en Historia, Lengua y Literatura, Matemática, Inglés y la tecnicatura superior en Desarrollo de Software.

El Instituto Técnico Superior Mina Clavero dicta tecnicaturas superiores en Administración, Turismo y Hotelería, y Tecnología y Biotecnología de los Alimentos.

Con la incorporación a la UPC se ampliarán las propuestas universitarias y se promoverá la articulación estratégica con actores locales, fomentando el desarrollo productivo y educativo del departamento San Alberto y regiones aledañas.

Las Sedes Regionales Mina Clavero y Villa Dolores, actualmente en construcción, conformarán un corredor universitario y productivo que beneficiará a numerosas comunidades del Valle de Traslasierra y otras zonas de la provincia.

Asimismo, se garantizará la protección de derechos laborales de docentes, incluyendo la titularización de quienes se encuentren en interinato.

En el acto participaron, además de la rectora Oliva Cúneo y el ministro Ferreyra, autoridades de la UPC como el vicerrector Daniel Artaza, el secretario Académico y de Posgrado Jorge Jaimez, el secretario de Administración y Recursos Humanos Marcelo Cuello, y referentes de las facultades y programas vinculados a la regionalización y vinculación territorial.