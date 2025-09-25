Gobierno de Córdoba destina $1.455 millones a obras de infraestructura en 14 escuelas del interior

El Gobierno de Córdoba entregó anticipos financieros a 14 municipios del interior provincial para poner en marcha obras de infraestructura en escuelas, en el marco del programa “Habitar la Escuela”. El acto se realizó en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y su par de Educación, Horacio Ferreyra.

Las localidades beneficiadas fueron James Craik, Toro Pujio, El Tío, Chaján, Mattaldi, Cintra, Arroyo Algodón, Alta Gracia, El Fortín, Villa Quillinzo, Maquinista Gallini, Cañada de Luque, Las Palmas y Salsipuedes. La inversión total asciende a $1.455.170.971,45, de los cuales se anticiparon $636.569.061 para iniciar las obras, que incluyen nueve ampliaciones y cinco refacciones.

Entre las intervenciones previstas se destacan la construcción de cinco aulas, cuatro salas, un SUM con depósito, la terminación de un TUM, dos galerías de vinculación, un baño accesible, sobretecho de chapa, cerramiento perimetral, muros de contención, una cocina y dos comedores, además de mejoras en baños, instalaciones eléctricas y techos.

El ministro Manuel Calvo destacó la aceptación del programa y el esfuerzo sostenido en inversión educativa: “Ya inauguramos 24 establecimientos escolares nuevos, y seguimos avanzando con muchos más”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia del diálogo con la sociedad y la educación superior pública, recordando la construcción de 14 edificios universitarios en la provincia.

Por su parte, Horacio Ferreyra resaltó que “una escuela digna y equipada es fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad”, mientras que Lucas Cuadrado, director de Infraestructura Escolar, señaló que estas obras buscan “escuelas más inclusivas, accesibles y preparadas para los desafíos pedagógicos actuales”.

El intendente de Villa Quillinzo, Sebastián Cabral, también valoró la iniciativa: “El trabajo territorial acompaña el desarrollo local y educativo de cada comunidad”, afirmó.

El acto contó con la presencia de los ministros Calvo y Ferreyra, el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; la subsecretaria de Administración del Ministerio, Lucía Escalera; el director de Infraestructura Escolar, Lucas Cuadrado; y los intendentes y presidentes comunales de las localidades beneficiadas.

Con esta inversión, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con una política educativa inclusiva, equitativa y federal, en la que la infraestructura escolar se convierte en una herramienta clave para fortalecer la educación en toda la provincia.