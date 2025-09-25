Histórico reconocimiento a Córdoba en la Bolsa de Luxemburgo

El gobernador Martín Llaryora encabezó este jueves un hecho inédito para la Provincia de Córdoba: fue invitado a participar de la tradicional ceremonia de Ring the Bell en la Bolsa de Luxemburgo (LuxSE), convirtiendo a Córdoba en el primer estado subnacional argentino en recibir este reconocimiento institucional y simbólico.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la Provincia de Córdoba en la Bolsa de Luxemburgo”, expresó Arnaud Delestienne, Director Comercial y miembro del Comité Ejecutivo de LuxSE, quien destacó la reciente cotización de los bonos cordobeses. “Esta emisión representa un paso importante para la provincia y para Argentina en general”, agregó.

Ante autoridades bursátiles, empresarios, bonistas e inversores, Llaryora subrayó: “Córdoba trabaja con disciplina fiscal y seguridad jurídica, en un permanente diálogo con los inversores. Esa previsibilidad nos vuelve confiables ante los mercados financieros, aún en un contexto global de incertidumbre”.

La visita a Luxemburgo formó parte de una agenda europea que incluyó Londres y Bruselas, orientada a fortalecer la relación con los mercados internacionales, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de financiamiento para proyectos productivos y de infraestructura.

El mandatario agradeció el reconocimiento y remarcó la importancia del prestigio alcanzado: “Cotizar nuestro bono en la Bolsa de Luxemburgo nos brinda mayor visibilidad y abre la puerta a un universo más amplio de inversores globales. Esto reafirma nuestro compromiso con los más altos estándares de transparencia y gobernanza financiera”.

De la misión también participó el ministro de Economía, Guillermo Acosta, quien junto a la delegación cordobesa presentó ante fondos internacionales y multinacionales la solidez fiscal y el perfil confiable de la provincia.

Con esta proyección, Córdoba se consolida como una de las provincias más dinámicas e integradas al mundo, con capacidad de atraer inversiones, innovar y sostener el desarrollo productivo sostenible.