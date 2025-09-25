Intendentes de Sierras Chicas trabajan en la prevención de emergencias

En Salsipuedes, el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, y el intendente local, David Strasorier, encabezaron una nueva reunión de trabajo con líderes locales, orientada a la Gestión de Riesgo ante Emergencias y Desastres. La primera jornada se realizó en el Valle de Punilla.

Con la participación de intendentes y jefes comunales de la región, el encuentro tuvo como objetivo prever estrategias conjuntas entre el sistema de emergencias provincial y cuerpos locales como defensas civiles y guardias locales, a partir del análisis de mapas de escenarios de riesgo, confeccionados especialmente para detectar y reducir amenazas y vulnerabilidades en cada ciudad y pueblo, como por ejemplo zonas de interfase en escenarios de incendios forestales.

Participaron del encuentro intendentes y funcionarios de Salsipuedes, La Calera, Villa Allende, Saldán, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Colonia Tirolesa, Juarez Celmán, El Manzano, Cerro Azul, La Pampa, La Granja, Agua de Oro, Jesús María, Sinsacate, Colonia Caroya, Tinoco, Vicente Agüero, Estación General Paz y Malagueño, además de personal de Defensa Civil, ETAC y DUAR (Policía de Córdoba).

"Ya son más de 200 intendentes y jefes comunales que tomaron la decisión política de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y la Provincia creando sus Guardias Locales, y organizando el territorio provincial desde el punto de vista de la prevención, para abordar el delito pero también incorporando a la agenda local cuestiones como la gestión de riesgo ante emergencia y catástrofes, como en el caso de incendios forestales", señaló el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni.

"Comenzanos en el valle de Punilla, ahora en Sierras Chicas y continuamos trabajando con los intendentes de las zonas que técnicamente tienen mayor riesgo asociado. En esta oportunidad, a partir de un trabajo altamente profesional de la secretaría de Gestión de Riesgo, hicimos entrega a cada líder local de un mapa de riesgo actualizado de cada ciudad y pueblo, con información estratégica que es la base para el trabajo conjunto con los Bomberos Voluntarios, ETAC y el Plan Provincial de Manejo del Fuego", cerró Gualdoni.