La vicegobernadora entregó un importante aporte a los Bomberos de La Falda

La Falda. La vicegobernadora Myrian Prunotto visitó la ciudad de La Falda, donde participó de un acto donde reconoció la labor que realiza el Cuartel de Bomberos Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín de esa ciudad, que enfrenta incendios, brinda asistencia en accidentes y responde ante cualquier emergencia que pueda poner en peligro la vida y los bienes de los vecinos.

Prunotto hizo entrega de un aporte de $30.000.000 al presidente del Cuartel de Bomberos, los cuales estarán destinados al fortalecimiento de maquinarias y herramientas de trabajo.

Por otro lado, en el marco de la ejecución del proyecto "Centro Comercial a Cielo Abierto" en esa ciudad, impulsado por CAME y FEDECOM, una iniciativa que busca fortalecer el comercio de cercanía, revitalizar los urbanos y potenciar la actividad económica local, la secretaria de Comercio, Nadia Villegas, hizo entrega de un Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma total $16.000.000 para el avance de dicho proyecto.

Este programa genera beneficios directos para los comerciantes, vecinos y visitantes, al promover entornos más atractivos, seguros y competitivos.

El acto estuvo presidido por el intendente de La Falda Javier Dieminger, la vicegobernadora Myrian Prunotto, el legislador Walter Gispert, la secretaria de Comercio, Nadia Villegas, la directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género de la Provincia de Córdoba Libia Smania, el representante de FEDECOM Gerardo García y el presidente de Comisión del Cuartel de Bomberos Voluntarios Mario Saenz.

Acompañaron los miembros del Concejo Deliberante, tribunos de cuentas, gabinete municipal, comerciantes, medios de prensa y público en general.