Por la estafa millonaria al APROSS, detuvieron a un empleado de clínica en Montecristo

Un nuevo detenido se sumó en las últimas horas a la investigación por la megaestafa que afecta a la obra social provincial APROSS. El procedimiento se concretó en la localidad de Montecristo, en el departamento Río Primero, donde fue detenido un hombre de 44 años, empleado administrativo de una clínica.

El operativo fue coordinado entre efectivos de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Córdoba, el Departamento D.I.O del Poder Judicial y el área de Prevención de Fraudes de la obra social. En el lugar también se secuestró documentación vinculada a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, a cargo del magistrado interviniente José Bringas, que continúa con la investigación para determinar el alcance de la maniobra.