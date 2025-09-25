San Roque: vacunarán gratis contra la rabia a perros y gatos

San Roque. La comuna de San Roque anunció el inicio de una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, con el objetivo de proteger la salud de las mascotas y prevenir la transmisión de esta enfermedad.

La primera jornada se realizará el sábado 27 de septiembre de 2025, en la Plaza El Encuentro, en el horario de 10:30 a 13 horas. La iniciativa está dirigida a toda la comunidad y no tiene costo para los vecinos.

Desde la comuna informaron que en los próximos días se darán a conocer más fechas y lugares de vacunación para garantizar que todos los barrios puedan acceder al servicio.

La vacunación antirrábica es fundamental no solo para el cuidado de los animales domésticos, sino también para la salud pública, ya que la rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas a través de mordeduras o contacto con saliva de animales infectados.

Las autoridades locales invitaron a todos los dueños de mascotas a participar de esta campaña, recordando la importancia de mantener al día el calendario de vacunación como parte de una tenencia responsable.

