Se izó por primera vez la Bandera de La Falda

La Falda. El pasado martes fue izada por primera vez la Bandera de La Falda, creada de acuerdo a las Ordenanzas Nº 3696 y Nº 3752 y en el marco del Programa "Nuestra Bandera" de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Asistieron a esta emotiva jornada, el intendente Javier Dieminger, la vicegobernadora Myrian Prunotto, concejales, tribunos de cuenta, autoridades municipales, establecimientos educativos junto a sus estudiantes, abanderados y autoridades, autoridades de la Policía de Córdoba, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, representantes de organizaciones intermedias, veteranos de Malvinas, vecinos y medios de prensa.

En el inicio de la misma, la concejal Andrea Chiappe acompañada de Juan Martín Borga, creador del diseño ganador, hicieron la presentación oficial de la bandera, y luego junto con el intendente se procedió a realizar el primer izamiento de la misma, mientras se entonaron las estrofas de la canción a la Bandera. A continuación, se izaron las banderas Nacional y Provincial cantando el Himno Nacional.

Luego, Dieminger compartió unas palabras alusivas e hizo entrega de una Ordenanza que declaró Huésped de Honor a la vicegobernadora Prunotto, y Ciudadano Ilustre a Juan Martín Borga. Además, se entregaron certificados de reconocimiento a los participantes y jurados del concurso.

"Agradecemos a quienes estuvieron presentes y nos acompañaron en este momento tan especial para todos", destacaron las autoridades municipales.

