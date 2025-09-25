Se vienen las fiestas patronales de Bialet Massé: lo que tenés que saber

La ciudad de Bialet Massé comenzó la cuenta regresiva para disfrutar de las fiestas patronales 2025. El evento ha sido programado para el próximo domingo 28 de septiembre con motivo de la conmemoración del día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y se anunció un cronograma lleno de tradición y fe.

Las actividades darán inicio a las 10 horas con una concentración en la explanada de la iglesia (sobre la Ruta 38) y una procesión, desde las 10,30 horas, con salida de la imagen desde el templo hasta el predio EMFI (sobre la costanera). La santa misa está programada para las 11,30 horas y posteriormente, desde las 12,30 horas, se disfrutará un almuerzo criollo con buffet a cargo de las instituciones locales y una gran peña folklórica en el predio EMFI.

En ese sentido, se confirmó la presentación de Agustín Toro, El Embrujo Folk, Sin Límites Folk, Taller Municipal de Folklore Bialet Massé, Academia Nuestras Raíces y la animación de Ariel Cuello.