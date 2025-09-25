Valle Hermoso: el municipio impulsa la innovación en las escuelas

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 00:42

Valle Hermoso. El intendente Daniel Spadoni, junto al coordinador del Distrito Tecnológico de Valle Hermoso, Luciano Lusello, participaron de la ponencia que Lusello brindó a los estudiantes del IPEM 335 Luis Alberto Spinetta. 
La charla se enmarca en los proyectos de innovación tecnológica que se desarrollan en la institución y en esta oportunidad se abordó la temática de emprendimientos digitales, motivando a los jóvenes a pensar y crear con visión de futuro. 
"Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas que abren puertas al conocimiento y potencian el talento local", dijo el mandatario. 
 

Galería de fotos

Comentarios