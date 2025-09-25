Valle Hermoso: el municipio impulsa la innovación en las escuelas

Valle Hermoso. El intendente Daniel Spadoni, junto al coordinador del Distrito Tecnológico de Valle Hermoso, Luciano Lusello, participaron de la ponencia que Lusello brindó a los estudiantes del IPEM 335 Luis Alberto Spinetta.

La charla se enmarca en los proyectos de innovación tecnológica que se desarrollan en la institución y en esta oportunidad se abordó la temática de emprendimientos digitales, motivando a los jóvenes a pensar y crear con visión de futuro.

"Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas que abren puertas al conocimiento y potencian el talento local", dijo el mandatario.

